Автобусний маршрут №37 «Овочевий ринок – Східний масив» запрацює незабаром в тестовому режимі. Рішення про його відкриття прийняли на черговому засіданні виконкому 23 грудня.

– Новий маршрут відкриваємо, враховуючи неодноразові звернення мешканців міста та з метою надання якісних та безпечних послуг з перевезення пасажирів, – зауважив Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – Тимчасово, до проведення чергового конкурсу на перевезення пасажирів в Тернополі, його обслуговуватиме один низькопідлоговий автобус КП «Тернопільелектротранс». Також це підприємство має виготовити і погодити паспорт та розклад автобусного маршруту №37 «Овочевий ринок – Східний масив» в установленому порядку.

Їздити автобусом №37 можна буде після затвердження паспорта маршруту та погодження його із патрульною поліцією. Його маршрут пролягатиме вулицями: Шептицького, Живова, Острозького, Пирогова, Гоголя, Руська, Бандери, Слівенська, Лесі Українки, Протасевича, Бандери, Руська, Острозького, Шептицького.