Арт-галерею «Еволюція душі» відкриють у Тернополі 14 травня.

«Еволюція душі» – це творчий бренд тернопільської художниці Крістіни Андоліні, яка працює в манері абстрактного експресіонізму. Вона неодноразово організовувала виставки-продажі власних творів під такою назвою. А частину виручених коштів передавала на благодійність. Так, у кінці грудня 2020 року у Тернопільському обласному художньому музеї відкрилася її виставка «Еволюція Душі. 2020. Змова Купідонів.». Із 44 живописних творів, 37 були підготовлені до різдвяного розпродажу. Після завершення виставки Крістіна Андоліні передала 20% від продажу картин на купівлю візка для активних прогулянок дітям з інвалідністю. Тепер же «Еволюція душі» матиме свій дім.

– Це новий старт, – каже Крістіна Андоліні. – З першим промінням весняного сонця відкриваємо арт-галерею «Еволюція душі». В самому серці рідного міста. Мій Орієнтир. Люблений, неземний космічний простір, створений для людей. Для реабілітації душі і творчого польоту. Радість – це побачити себе в очах іншого. І дивуватись кожній миті, пізнавати без страху. Проїхавши тисячі доріг, відчувши енергію всіляких країв – Тернопіль для мене назавжди The Best! Тому арт-галерея знайшла своє місце саме тут.

Відкриття мистецького простору відбудеться 14 травня о 17.00 на вулиці Медовій, 6. Вхід – вільний.

Фото із сторінки ТОХМ у фейсбуці