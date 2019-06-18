Чотири десятки кухарів з різних міст України упродовж двох днів змагалися у Тернополі за звання кращого.

На Кулінарний Кубок Західної України, який вже вдруге проходив у нашому місті, приїхали учасники з Кропивницького, Луцька, Чернівців, Одеси, Ужгорода, Львова, Рівного, Києва, Івано-Франківська, Харкова, Костополя, Хмельницького. Були серед них, як студенти кулінарних навчальних закладів, так і шеф-кухарі.

– Минулого року Кубок проходив під час «Короп-фесту» і був присвячений рибній тематиці, – розповів Віталій Гуралевич, організатор Кулінарного Кубку Західної України. – Зараз проходить фестиваль «Галицька дефіляда», тож учасники будуть готувати страви галицької кухні. Після першого Кубку було багато пропозицій і побажань від шеф-кухарів, щодо їх участі конкурсі, тому ми додали номінацію «Страва від шефа», щоб вони теж мали можливість позмагатися. Щодо інших учасників, то ми зменшили кількість номінацій із п’яти до трьох, щоб конкурс проходив швидше, взяли основні позиції: «Салат», «Перша страва», «Основна страва». У кожній із номінацій будуть визначені три призові місця, які отримають «золоту», «срібну», та «бронзову» ложки. А ті, хто займе перше місце у цих трьох номінаціях змагатимуться між собою у номінації «Чорний ящик». Усі переможці отримають цінні подарунки: сертифікати на безкоштовне навчання, відвідування тренінгів, на пошиття кухарського кітеля, відвідування гастрономічних подій міжнародного рівня, професійне кулінарне обладнання.

Учасники конкурсу обирали одну або дві номінації, у якій готували страви. Найбільше кухарів зареєструвалося у номінацію «Основна страва».

Іван Булезюк, навчається на третьому курсі Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. На подібному конкурсі він вперше. Пробував свої сили у номінації «Салат».

– Обрав цю номінацію тому, що салати і холодні закуски мені наразі вдаються найкраще,- каже хлопець. – Салат готуватиму із копченого буряка, помідор-чері, бринзи і яйця-пашот, який заправлю соусом із зелені. Звичайно, хвилююся щодо того, як усе пройде. Та для мене це буде корисний досвід, це також знайомства та спілкування з професіоналами своєї справи.

Кулінарний Кубок Західної України проходив у парку імені Тараса Шевченка на літній сцені, тож спостерігати за змаганнями могли усі бажаючі.

Ольга Трач

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