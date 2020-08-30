Пам’яті загиблих в російсько-українській війні присвятили забіг тернопільські легкоатлети. Вони подолали традиційну дистанцію у п’ять кілометрів навколо ставу.

Тернополянин Іван Гусарчук займається легкою атлетикою з дитинства. Юнак вирішив долучитися до забігу у пам’ять українських захисників уперше.

“У мене сусід загинув у цій війні. Відтоді намагаюся бути корисним всім, хто захищає нашу державу, допомагаю їм, чим можу. А також вирішив вшанувати пам’ять, взявши участь у цьому забігу. Шкода, що так мало людей прийшло. В Тернополі ж так багато молоді, активних людей, свідомих. Хочеться, щоб вони такими заходами чітко заявляли про свою громадянську позицію”.

Організували забіг пам’яті загиблих в російсько-українській війні учасники легкоатлетичного руху “Рандей”. Долучитися до пробіжки могли всі охочі, оскільки вони відкриті для любителів і професійних легкоатлетів.

Додамо, такі забіги відбулися у більшості міст України, у яких брало участь чимало відомих легкоатлетів.

Софія Романська