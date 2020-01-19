У четвер, 16 січня, на 2-х спортивних майданчиках загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 та № 27 відбувся грандіозний міжнародний турнір «Кубок сонця – 5».

Ювілейні футбольні змагання провели в пам’ять відомого тернопільського спортсмена Андрія Пушкаря.

На змагання, участь у яких взяли понад тридцять команд, завітав й голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

– Радий вітати турнір у Тернополі. Переконаний, команди-учасниці організовані на належному рівні та мають добру спортивну підготовку, знаються на цій справі та не бажають стояти на одному місці. Впевнений, вас чекає цікава гра, у якій ви виявите свої найсильніші сторони, а глядачів очікує яскраве дійство. Бажаю усім командам гідно зіграти, а найсильнішій – отримати перемогу. А ще хочу подякувати організаторам, що вшанували пам’ять багаторазового чемпіона світу і Європи з армспорту, тренера, нашого краянина Андрія Пушкаря. Цього сильного волею та фізично чоловіка, який дуже багато зробив для розвитку армспорту нашого краю та цілої України. Андрій Пушкар назавжди залишиться у пам’яті краян, буде взірцем не лише для спортсменів, а й усієї молоді, – зазначив Віктор Овчарук.