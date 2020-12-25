24 грудня за ініціативи міського голови Сергія Надала у Тернополі відбувся перший Молодіжний Молитовний сніданок, який об’єднав священнослужителів різних концфесій, представників релігійних організацій, керівництво області, місцевих депутатів, громадських та культурних діячів, освітян і науковців, лідерів молодіжного середовища та предствників соціально-відповідального бізнесу.

У вітальному слові міський голова Сергій Надал зазначив, що головною метою проведення цього молитовного сніданку є сприяння духовному єднанню, пропагуванню і утвердженню національних моральних цінностей.

«Мені дуже приємно, що сьогодні ми всі зібралися тут для спільної молитви за мир і спокій в Україні та обміну думками, сподіваннями і надбаннями заради нашого кращого майбутнього, щоб з чистим серцем зустріти свято Воскресіння Христове, – наголосив Сергій Надал. – У цьому році, завдяки нашій активній молоді та добрій співпраці молодіжного і громадського сектору з місцевим самоврядуванням, Тернопіль виборов почесне право носити звання «Молодіжна столиця України». На жаль, через пандемію коронавірусу ми не змогли провести цей рік повноцінно, і багато заходів загальнодержавного масштабу, що були заплановані, довелося або скасувати, або провести онлайн. Проте, я дякую представникам молоді за небайдужість та за ті важливі кроки, що були зроблені задля розвитку і процвітання нашого міста. Я вірю, що цей І Молодіжний молитовний сніданок у Тернополі, як і всі наступні, слугуватиме високій меті та сприятиме ціннісному зростанню молодого покоління України».

Підбиваючи підсумки 2020 року, міський голова висловив також щиру подяку усім небайдужим тернополянам за надану підтримку та допомогу для медиків, військовослужбовців і малозабезпечених верств населення під час пандемії коронавірусу.

Довідка

Молитовні сніданки за участю представників релігійних організацій, державних діячів, політиків, урядовців, бізнесменів є традиційними у багатьох демократичних країнах світу. Понад 60 років такі заходи проходять у Конгресі США, Європарламенті, у Німеччині, Норвегії та інших країнах.