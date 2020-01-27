«Парад вертепів» організували у Тернополі.

З’їхалися десятки колективів з різних районів області. Вони представили оригінальні композиції, а також театралізоване дійство: історію, що оживає через тисячоліття.

У Тернополі «Парад вертепів» – це традиційний конкурс. Проводять його після різдвяних свят.

«Ми з колективом беремо участь вперше. Вважаю, що це дуже потрібний конкурс, адже він популяризує українські традиції, пов’язані зі святкуванням Різдвяних свят. Окрім різдвяної постановки ми усі разом колядували, виконали декілька щедрівок. Атмосфера була надзвичайною», – каже учасниця конкурсу Галина Островська.

«Парад вертепів» відбувся за підтримки Почесного консульства Угорщини у місті Тернополі, – розповідають організатори. Взяв участь у конкурсі і народний аматорський жіночий камерний хор “Глорія” Бережанського міського будинку культури «Просвіта» і Церкви Пресвятої Трійці, який виконав угорську колядку «Вечірня молитва».

Софія Романська