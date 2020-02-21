У Тернополі пройшов міжнародний турнір із футзалу «Кубок сонця», присвячений пам`яті полковника СБУ Руслана Муляра, який загинув під час виконання службового обов’язку на Луганщині у травні 2018 року.

Першість була організована під егідою Асоціації Футболу Тернопільщини та пройшла 19-20 лютого.

Ці змагання стали рекордними за кількістю учасників – у них взяли участь 64 збірні з України, Єгипту, Туреччини, Індії, Канади та Кенії. До спортивного заходу долучилися також представники силових структур і правоохоронних органів регіону, зокрема, команди обласного управління Служби безпеки, Нацполіції, Нацгвардії, Державної податкової служби, Військової служби правопорядку.

Цікавою та видовищною грою учасники турніру вшанували пам’ять Руслана Муляра, який протягом усього життя захоплювався футболом та був незмінним голкіпером збірної Тернопільського управління СБУ.

Довідка:

Руслан Муляр – співробітник Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України. Починаючи з 2001 року офіцер пройшов шлях від сержанта до полковника, від розвідника до командира групи. За професіоналізм, героїзм та доблесть, виявлені під час участі в антитерористичній операції, він був неодноразово нагороджений відомчими відзнаками. Життя Руслана Муляра трагічно обірвалося під час бойового завдання у травні 2018 року на Луганщині внаслідок ворожого обстрілу. За доблесть і самовідданість виявлені при виконанні службового обов’язку Указом Президента України від 02.06.2018 № 158 Руслан Муляр нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)