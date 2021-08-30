Чемпіонат з універсального бою організували між командами Тернопільської та Чернівецької областей. Змагання зібрали професійних спортсменів та любителів цього виду спорту. Борці змагалися за кубок «Аерофармінг».

Учасник змагань Олексій Гуцало приїхав з Чернівецької області. Чоловік каже, що цей вил спорту потребує не лише фізичної, а й психологічної підготовки.

“Потрібні спортсмени, які мають сильний дух, фізичну підготовку та прагнення перемоги. Це не звичайні змагання, також тут є патріотичний аспект. Хочемо популяризувати цей рух серед молоді. Добре, що такі змагання відбуваються, бо і сам вид спорту дуже цікавий”.

Додамо, універсальний бій – це один з видів єдиноборств, який розвивається найдинамічніше та спрямований на патріотичне виховання молоді. Зазвичай, програма змагань складається з двох частин. Перша – це подолання смуги перешкод, куди входять метання ножа та стрільба з пневматичної зброї. Друга частина – безпосередньо бій на рингу з елементами боротьби та ударної техніки.