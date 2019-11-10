У Тернопільському національному медичному університеті відбулися вибори студентського парламенту.
До складу нової каденції органу студентського самоврядування 2019-2020 навчального року увійшли 26 студентів, повідомляють Тернополяни.
Очолив самоврядну організацію студент п’ятого курсу медичного факультету Артем Присяжнюк, першим заступником став Назар Ковбаса, другим заступником – Максим Каліш. Обидва – студенти третього курсу стоматологічного факультету.
Головою секретаріату обрано студентку четвертого курсу медичного факультету Оксану Побігушку.