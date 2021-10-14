У цьому році 14 жовтня в Україні відзначають одразу кілька важливих свят – Покрови Пресвятої Богородиці, День захисників та захисниць України, День українського козацтва, 79-річницю створення Української Повстанської Армії.

Аби віддати шану українським героям, які захищали та продовжують захищати нашу незалежність, на Театральному майдані Тернополя відбулися урочисті заходи.

Привітав тернополян, військовослужбовців, волонтерів, захисників та захисниць України з нагоди свята міський голова Сергій Надал.

«Сьогодні в усіх українських храмах моляться за українських воїнів минулого та сучасного. Ми молимося за козацтво, за воїнів УПА та їх сучасних наступників, котрі бережуть мирне небо над нашими головами. Згадуємо усіх, хто поклав життя та здоров’я заради України, – зазначив міський голова. – Віддавна віра у заступництво Богородиці допомагала українцям зупиняти чужоземні орди і перемагати. І сьогодні ми крокуємо складним шляхом змін. Та нам допомагає віра у покровительство Пресвятої Богородиці. Ця віра дає сили усім патріотам України боротися навіть тоді, коли боротьба здається безперспективною, а мета недосяжною, коли результати боротьби здаватимуться не такими добрими, як очікувалося. Тож сьогодні вшануймо Пресвяту Богородицю молитвою. Подякуємо Божій Матері за святий Покров над нами, над нашими сім’ями та Україною».

З нагоди Дня захисників та захисниць України, Сергій Надал відзначив та нагородив кращих військовослужбовців, ветеранів та волонтерів міста.

Під час урочистостей відбулося також спеціальне погашення поштової марки, яка присвячена полеглим Героям Тернопілля.