Змагання з велосипедного спорту крос-кантрі «Lemon race» влаштували у Тернополі. Велосипедисти долали пересічену місцевість з підйомами і спусками у Кутківецькому лісі.

Дистанція становила 9 км (1 коло) та 27 км (3 кола). Брали участь у змаганнях прихильники велосипедного спорту у вікових категоріях 18-39 років та 40 років і старші, – розповіла співорганізаторка змагань Галина Федорович. На дистанції 9 км. серед спортсменів віком від 18-ти до 39-ти років перемогу здобули Михайло Гаркач та Анастасія Года, а у старшій віковій групі відзначились Микола Старовєров, Володимир Будний, Андрій Бобак, Христина Сеньк, Оксана Павук, Олег Пастушин, Віктор Німченко. На дистанції 27 км на п’єдесталі пошани вітали Василя Морозова, Сергія Пясецького та Андрія Шапошникова, серед старших – Олега Шемпулу, Віктора Литвина, Миколу Шманьового.

“Від усієї велосипедної спільноти, хочу подякувати організаторам, за чудово проведені крос-кантрійні перегони “Lemon Race”! Суддям та волонтерам за допомогу на трасі! Спонсорам за смачні призи! Учасникам за безкомпромісну боротьбу! Вболівальникам за підтримку та хороший настрій!”, – наголосив учасник змагань Олег Пастущин.

Крос-кантрі «Lemon race» – традиційні змагання у Тернополі, які організовують задля популяризації велосипедного спорту та здорового способу життя серед молодого покоління.

Софія Романська