Поштовий конверт з оригінальною маркою «30 років Незалежності України» державне підприємство «Укрпошта» ввело в обіг 20 серпня.

Спецпогашення цього конверту відбулося 24 серпня в кожному обласному центрі. Урочиста церемонія спецпогашеня у Тернополі пройшла на Театральному майдані.

Ведучі заходу розповіли, що на конверті та штемпелі спецпогашення використана візуальна символіка до святкування 30-річчя Незалежності України, створена за координації Міністерства культури та інформаційної політики України. На марці надруковано уривок з вірша «Молитва за Україну» юної письменниці Олександри Бурбело. Фотоілюстрацією до конверту стала робота Романа Михайлюка. Конверт випущено тиражем 350 тисяч примірників. А 17 серпня «Укрпошта» до дня Незалежності України ввела в обіг поштову марку та поштовий блок із зображенням символу незалежності – Монументу Незалежності – тріумфальної 52-метрової колони увінчаної статуєю Берегині-Оранти.

– Сьогодні ДП «Укрпошта» презентує найвідповідальніший випуск року – конверт «30 років Незалежності України», – зауважила Любов Гринчишин, директор Тернопільської дирекції публічного акціонерного товариства «Укрпошта». – Це високохудожній український поштовий випуск. Ми старалися, щоб наша марка була сучасною, стильною, такою якою ми хочемо, щоб була наша Україна – нова, світла, незалежна, вільна Україна, яка надихає, окриляє і закохує. Сьогодні наша поштова марка і святковий конверт дадуть змогу кожному з нас своєю радістю і святковим настроєм поділитися з друзями, з родиною, які проживають в різних куточках нашої країни, а також далеко закордоном. Ми потурбувалися про те, щоб святкова продукція була доступна у кожному відділенні поштового зв’язку, а також на цій святковій площі.