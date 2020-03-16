Акцію непокори «Рішуче дій» влаштували сьогодні ветерани російсько-української війни у Тернополі. Вони прийшли під стіни обласної ради з вимогами визнати Росію агресором і не надавати її права суб’єктності на територіях Донецької і Луганської областей.

Прийняв звернення активістів голова обласної ради Віктор Овчарук.

Долучилися до акції непокори у Тернополі ветерани російсько-української війни, учасники Революції Гідності, громадські активісти. Вони мали намір підпалити шини, однак начальник Нацполіції в області Олександр Богомол заборонив їм це робити.

«Ми прийшли під стіни ОДА, щоб висловити владі свої вимоги та перешкодити «зливанню» державних інтересів. Ми не можемо дозволити особам при владі здійснити державну зраду та здати Україну агресору. Закликаємо усіх не мовчати, а об’єднатися та стати на захист власної країни. Сподіваємося, що влада таки визнає свої помилки та припинить зрадницькі дії проти України», – наголосив керівник обласного штабу «Правого сектору» Назар Сарабун.

Учасники акції «Рішуче дій» підготували звернення очільнику Тернопільської обласної ради Віктору Овчаруку, депутатам обласної ради та голові Тернопільської ОДА Ігорю Сопелю. Відповідний документ підписало дванадцять громадських рухів Тернопільщини.

Софія Романська