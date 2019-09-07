25-ті велосипедні перегони пам’яті майстра спорту Володимира Філіпенка пройдуть цієї неділі восьмого вересня у Тернополі.

Центральними вулицями міста організовують гонку «Критеріум». Відтак деякі дороги в обласному центрі перекриють.

Велосипедні перегони проводять у Тернополі у рамках відкритого осіннього чемпіонату України. Змагання відбудуться у груповій та індивідуальній гонках. Сили випробовуватимуть найсильніші спортсмени з усієї України. Організатори очікують, що на чемпіонат прибуде близько 200 учасників із різних регіонів.

Маршрут гонки “Критеріум” пролягатиме центральними вулицями міста: вулиця Замкова – майдан Перемоги – вулиця Листопадова – вулиця Замкова. Як повідомила речниця Патрульної поліції області Катерина Басалига, з метою безпеки дорожнього руху й охорони громадського порядку тимчасово обмежать рух з 9.00 до 14.00 на таких ділянках дороги: перехрестя вулиць Соломії Крушельницької – вулиця Білецька; вулиця М. Грушевського; вулиця Кардинала Йосипа Сліпого; вулиця Замкова.

Додамо, Всеукраїнські велосипедні перегони пам’яті майстра спорту Володимира Філіпенка проводять в Тернополі щорічно з 1995 року.

Софія Романська