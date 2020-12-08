20 грудня на набережній Тернопільського ставу відбудеться костюмований новорічний забіг Св. Миколаїв.
Початок реєстрації о 10.00 год.
Розминка о 10.45 год.
Старт яскравого забігу об 11.00 год.
Дистанція – 5 км.
Для участі у забігу необхідно попередньо зареєструватися за посиланням та підготувати новорічний костюм чи елемент святкового образу.
Усі учасники отримають іменний номер, ексклюзивні фінішні медалі, смаколики та неймовірний святковий настрій.
Участь безкоштовна.
Організатори: Тернопільська міська рада, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.
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