Запрошуємо на виставку-життєпис Маркіяна Паславського – загиблого добровольця батальйону Національної гвардії України “Донбас”, відомого під позивним “Франко”, присвячену шостій річниці Іловайської трагедії.

Над створенням виставки “Нью-Йорк – Іловайськ: Вибір” працювала команда Національного музею Революції Гідності спільно з Музеєм української діаспори і родиною Паславських, які передали у фонди цих інституцій особисті речі Маркіяна.

Куратори виставки – Олександр Бриндіков і Назар Розлуцький.

Перша публічна презентація відбулася у серпні 2019 року в Музеї української діаспори у Києві. У відкритті взяли участь рідні Паславського, які живуть у США, та його побратими з батальйону “Донбас”.

“Це виставка про людину, яка навіть після своєї смерті продовжує об’єднувати людей і народи. Маркіян Паславський, народжений у США, став справжнім героєм України, захисником своєї історичної батьківщини від російської гібридної агресії. На відміну від багатьох українців, які захищали свої домівки, сім’ї, майбутнє, Маркіяна спонукав піти на війну лише власний вибір, той метафізичний Вибір із великої літери, за який він заплатив власним життям, – вибір бути українцем”, – говорить Назар Розлуцький, куратор виставки, учасник російсько-української війни.

Мета Національного музею Революції Гідності та Музею української діаспори – створити мандрівний проєкт, аби про Маркіяна Паславського й Іловайську трагедію дізнавалося якомога більше людей по всій Україні. Цьогоріч виставка у Тернополі не випадково, адже мати героя Орися Паславська (Гунчак) родом із села Старе Місто Тернопільської області. У місті Підгайці на Тернопільщині гімназія носить ім’я Паславського.

Адреса музею: місто Тернопіль, вул. С. Крушельницької, 1

Офіційне відкриття: 6 серпня, 15:00

Графік роботи виставки: 9:30–17:30 (щодня, крім суботи); перерва: 13:00–14:00.

Ціна квитка: дорослі – 25 грн, студенти, учні, пенсіонери – 15 грн.

Право безкоштовного відвідування мають члени Національної спілки художників України, Національної спілки майстрів народного мистецтва України, Національної спілки фотохудожників, учні дитячих художніх шкіл, студенти мистецьких вишів, наукові співробітники музеїв, військовослужбовці строкової служби.

Телефон для довідок: +38 0352 52 80 72.

Плануючи відвідати виставку, пам’ятайте, що слід дотримуватися правил:

– бути у захисній масці;

– тримати дистанцію у 1,5 метри.