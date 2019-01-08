У Тернополі відбудеться парад вертепів

08/01/2019 Розмір тексту:

27-го січня у Тернополі пройде традиційний парад вертепів. Десятки творчих колективів виконуватимуть популярні колядки, а також представлять театралізовані постановки. Переможці отримають призи.

Зареєструватися для участі у «Параді вертепів-2019» можна до 22-го січня, а конкурс відбудеться 27-го січня. Організатори очікують десятки колективів з Тернополя, а також інших міст і сіл.

«Десятки колективів з Тернополя та області представлять незабутнє театралізоване дійство та історію, що оживає через тисячоліття! У репертуарі учасників будуть нові цікаві обробки та колядки на сучасний лад, конкурси, також передбачені і подарунки для глядачів, звичайно ж, призи для переможців! Тож створюйте вертепи та придумуйте сценарії, ну і, звісно, беріть участь у конкурсі».

У «Параді вертепів-2019» оберуть найкращий колектив. Також заплановані номінації для найкращого актора і найкращого вертепного костюма. Зареєструватися для участі у «Параді вертепів» можна за телефоном: (0352) 47-78-26.

Софія Романська