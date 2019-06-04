15 червня в Тернополі відбудеться найбільший чемпіонат із Street Workout, в якому зможуть взяти участь всі охочі.

Головна ціль чемпіонату – популяризація цього виду спорту і поширення здорового способу життя серед молоді.

Зазначимо, Street Workout – це масовий спортивний рух, який передбачає тренування просто неба з використанням турніків та брусів.

В цілому на чемпіонаті будуть представлені 9 номінацій: індивідуальний фрістайл, командний фрістайл, повтори елемент, віджимання на максимум, підтягування на максимум, підтягування на перекладині +16 кг, віджимання на брусах +16 кг, армреслінг, ходіння на руках в довжину та виходи на дві руки.

Також заявлена участь команд та спортсменів з інших областей, виступи брейкдансерів, танцювального гурту, реперів та мотиваційний виступ чемпіона по кікбоксінгу. Суддями будуть гості із Польщі та успішні тернопільські воркаутери.

Організатори обіцяють що це буде неймовірно видовишно.

Для участі в чемпіонаті потрібно зареєструватися на сайті: https://workout-chemp.github.io/ або в анкетах у день змагань.