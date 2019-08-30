Науково-розважальний захід «День знань: Версія 1.0» проведуь у Тернополі з нагоди початку навчального року.

У ньому візьмуть участь усі освітні заклади міста, які презентуватимуть себе залучатимуть присутніх до участі у майстер-класах, тренінгах, заняттях, іграх та різних активностях. Діятиме також алея можливостей від громадських організацій та проф-орієнтаційний майданчик, де можна буде дізнатись щось нове для себе та про себе. Дійство розгорнеться у парку імені Тараса Шевченка на центральній алеї і триватиме з 15.00 до 19.00 першого вересня.

– Оскільки перше вересня припадає на неділю, то ми вирішили разом з міською радою, з молодіжною міською радою та нашими партнерами, що було б чудово зробити в цей день у парку Шевченка масштабне дійство, – розповіла Христина Білінська, голова Центру науки Тернополя, співорганізатор заходу. – Усі тернопільські університети представлятимуть свої факультети. Школи проводитимуть практичні майстер-класи, показуватимуть власні досягнення, те, у чому вони сильні. Окрім освітньої локації, де будуть представлені школи, університети, училища, коледжі, будуть ще: культурна, спортивна, профорієнтаційна локації, алея можливостей громадських організацій. Усього буде 70 наметів, в яких працюватимуть громадські організації, навчальні заклади, наші партнери і колеги, центр зайнятості. Закінчиться подія молодіжною пінною вечіркою.

Захід розрахований не тільки на школярів. Цікавий він буде і студентам, і батькам.

– Для молодих батьків, у яких діти ходять у старшу групу садочку, буде цікаво побачити досягнення кожної школи Тернополя, – зазначає Микола Круть, начальник управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту. – Тому що є така тенденція, що багато батьків намагаються віддати дитину у престижні або топові школи. І багато батьків не знають, що є інші школи, які мають чудові досягнення, і ці школи якраз будуть їх показувати. Таким чином молоді батьки зможуть зорієнтуватися, можливо поруч з ними є школа, яка може дати необхідний рівень знань дитині і не треба їхати у центр чи спеціалізовану школу. Те саме стосується і студентів, які закінчують університети. Будуть представлені ІТ-компанії та інші компанії, де вони зможуть, якщо ще не визначилися де будуть працювати, побачити для себе перспективу. Старшокласники, навіть якщо вже вибрали профіль і знають куди поступатимуть, матимуть можливість ознайомитися з пропозиціями тернопільських вищих навчальних закладів.

На святі також діятимуть сцени з музичним супроводом, будуть показові виступи дітей, концертна програма від тернопільських гуртів.

Ольга Трач