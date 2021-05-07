15 травня, у Міжнародний день сім’ї, в Тернопільському фізкультурно-оздоровчому комплексі, що на вул. Братів Бойчуків, 4а, відбудеться міський міні-фестиваль «Мама, тато, я – спортивна сім’я».

Початок спортивного заходу о 12:00 год.

Спробувати свої сили у 5-ти комплексних естафетах та вікторині на спортивну тематику запрошуються активні команди у складі: мама, тато і дитина (2011- 2013 р. н.).

Організовують міні-фестиваль Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення спільно з управлінням розвитку спорту та фізичної культури міської ради.

Для участі в міні-фестивалі необхідна попередня реєстрація.