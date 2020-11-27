Двадцятий Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez пройде в Україні та Польщі на початку грудня. Цього року він триватиме тільки три дні – 4, 5 та 6 числа.

Відвідати джазові концерти можна буде у Києві, Львові, Тернополі, Рівному та Перемишлі. У різних містах для шанувальників джазу виступатимуть музиканти з України, Польщі, Ізраїлю, Данії, США, Швейцарії, Франції, Нігерії.

– «Двадцятий і живий!». Під таким гаслом ми зібрали усі сили і можливості, аби не зрадити традиціям і не зупинити ходу щорічного культурно-мистецького дійства, – зазначають організатори фестивалю. – Попри смуток 2020 року, попри труднощі і обмеження з приводу карантину – організовуємо ювілейний двадцятий фестиваль, як символ переможної сили музики і людей культури.

У Тернополі це буде вже п’ятнадцятий Jazz Bez. У нашому місті запланований тільки один фестивальний день – 5 грудня. Для тернопільської публіки гратимуть музиканти з України, Польщі та Нігерії, які входять до складу двох колективів: україно-нігерійського «Andrey Chmut Band» та україно-польського «Sarnecki/Jaros/Hnydyn/Litvinyuk Project». Виступ традиційно пройде на сцені Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка. Це місце дозволяє розмістити і музикантів, і глядачів на безпечній, але зручній для концертів відстані. Захід проходитиме з обов’язковим дотриманням карантинних вимог: на вході температурний контроль та перевірка на наявність маски. Організатори зазначають, що цього року фестиваль готується у режимі імпровізації: обставини можуть вплинути на його перебіг. У випадку закриття кордонів чи введення суворіших правил карантину шукатимуть вихід із ситуації. Про усі зміни одразу повідомлятимуть шанувальників імпровізаційної музики і вірних друзів JAZZ BEZ на сторінці у фейсбуці.

Детальніше про учасників фестивалю та про початок продажу квитків напишемо пізніше.

Фото Kurt Lee