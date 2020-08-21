23-24 серпня біля пам’ятника І.Франку, на вулиці Сагайдачного, відбудеться ярмарок handmade.

Свої роботи представлять два десятки майстрів з різних міст України. Гончарні вироби, прикраси з епоксидної смоли, з дерева, каменю, заколки, натуральне мило та багато іншого. Кожен охочий зможе подивитись і придбати вироби впродовж двох днів.

Також працюватиме літня сцена, що поблизу пам’ятника І. Франку. Для всіх відвідувачів буде грати діджей HYTEK, а також виступатимуть музичні гурти “Perfectboysband”, “Hello, Dolly”, Nazar Vydysh (Джевелін), Микола Шпаковський, “Vydykh” та інші.