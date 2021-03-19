У Тернополі від COVID-19 вакцинували військовослужбовців. ФОТО

Військовослужбовці вакцинувалися від COVID-19 у Тернополі. Процедуру провели офіцерам, командирам, представникам підлеглого особового складу.

Обласний військовий комісар, полковник Ігор Гусєв власним прикладом показав необхідність щеплення у боротьбі з пандемією. Процедуру вакцинації йому провела перша мобільна бригада.

Військовослужбовці належать до першої хвилі вакцинації. Як повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, щеплення роблять за їхнім власним бажанням та відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я.

«Першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали військовослужбовці та працівники ЗСУ територіального центру. В області щеплення проводять окрім медиків також іншим категоріям осіб. Серед них: медики, громадські діячі, лідери думок, лідери й представники релігійних організацій. Не потрібно нехтувати карантинними правилами. Також, непотрібно забувати про вакцинацію. Постійне збільшення кількості госпіталізації та кількості хворих свідчить про стрімке поширення COVID-19 в області».

Загалом на Тернопільщині вакцинувалося понад п’ять тисяч жителів краю. Негативних наслідків після проведення процедури не зафіксовано.