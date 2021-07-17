Вакцинацію організованих колективів проводять на Тернопільщині. Вчора щеплювали медиків, поліціянтів, працівників комунальних і приватних підприємств.

Щоб вакцинувати колектив, необхідно від 50 охочих щепитися. Як повідомила регіональна координаторка вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва, їх щеплюють препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

«Організовані колективи вакцинують у тій послідовності, в якій вони записувалися через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я. Цей процес відбуватиметься поступово та залежатиме від кількості мобільних бригад з імунізації. Водночас навчання медичного персоналу для вакцинації продовжується, а кількість бригад постійно зростає. Для цього організовані колективи мають призначити відповідального за підготовку та організацію процесу вакцинації. Ця людина складає поіменні списки охочих щепитися працівників. Таких людей має бути не менше, ніж 50», – зазначила Марія Павельєва.

Додамо, 17-18 липня вакциною Pfizer вакцинуватимуть усіх охочих. Щеплення проводитимуть у центрах вакцинації в Тернополі, Чорткові та Заліщиках.