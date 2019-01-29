У Тернополі військові масово захворіли на кір?

29/01/2019 Розмір тексту:

12 військових Національної гвардії в Тернополі потрапили в інфекційне відділення першої міської лікарні з підозрою на захворювання на кір.

Про це повідомляє інтернет-видання 7 Днів.

Небезпека в тому, що ці люди контактували з багатьма своїми побратимами.

Чи захворів іще хтось — поки невідомо. Адже інкубаційний період такого вірусу від 6 до 21 дня. Дорослі зазвичай переносять хворобу непросто.