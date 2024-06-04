Двоє травмованих, серед яких чотирирічний хлопчик – наслідки дорожньо-транспортних пригод на дорогах Тернополя та області.

За меддопомогою з переломами 3 червня звернувся до медзакладу житель села Білокриниця Кременецького району. 27-річний чоловік розповів, що потрапив під колеса автомобіля. Його опитали працівники поліції й з’ясували, що аварія трапилася напередодні близько 23:00 в Кременці.

За попередньою інформацією, потерпілий раптово вибіг на дорогу і потрапив під колеса автомобіля Volkswagen Polo. Викликати швидку він не захотів і попросив не телефонувати до поліції, оскільки жодних претензій до водія не мав. Останній завіз чоловіка додому. Проте вночі самопочуття потерпілого погіршилося і він поїхав до лікарні.

Слідчі поліції розшукали кермувальника. За даним фактом відкрите кримінальне провадження відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України.

Потрапив під колеса велосипедиста і чотирирічний хлопчик. Дитина вийшла з маршрутного автобуса, коли його збив водій двоколісного транспортного засобу, який рухався тротуаром для пішоходів. Малолітнього з легкими тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. У водія двоколісника взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває перевірка.

Працівники поліції нагадують, що велосипедисти також учасники дорожнього руху і повинні дотримуватися правил. Їздити на велосипеді пішохідними доріжками та тротуарами заборонено. Виключення – діти до 7 років під наглядом дорослих.

Велосипедист, який не знає правил дорожнього руху, є потенційно небезпечним як для самого себе, так і для інших учасників дорожнього руху.