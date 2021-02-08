Онлайн-тренування з класичного танцю організовують у Тернополі. Долучитися до занять можуть всі охочі.

Проводитиме онлайн-тренування з класичного танцю керівник-постановник, завідувачка відділу хореографії Тернопільського ліцею №21 спеціалізованої школи ім. Ігоря Герети Світлана Рудак. Як повідомили у Тернопільському міському центрі фізичного здоров’я населення, перший робочий урок продемонструють діти зразкового ансамблю класичного танцю «Перлина».

«Напевно кожна дівчинка або хлопчик, хоч один раз в житті мріяли про класичний танець! Для кожного з вас буде проводитись танцювальне онлайн тренування з класичного танцю. А проводити його буде керівник-постановник Світлана Рудак, викладач-методист вищої категорії. Буде продемонстрований робочий урок класичного танцю дітьми, які є частинкою Зразкового ансамблю класичного танцю «Перлина». А цей ансамбль є дипломантом і переможцем у більш ніж 100 обласних, Всеукраїнських конкурсів».

Організатори онлайн-тренувань запевняють, що навчитися танцю можна і в дистанційному форматі. Втім, для цього потрібно докладати максимум зусиль, а закріпити навички варто на занятті офлайн.