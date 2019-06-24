У Тернополі можна навчитися швидко бігати і не витрачати надто багато зусиль. Тренування проводить місцевий легкоатлет Юрій Цюкало.

Заняття з легкої атлетики відбуваються у Тернополі двічі на тиждень. Бігуни збираються на причалі Тернопільського ставу. Як розповів Юрій Цюкало, це технічні тренування природнього бігу.

«Всім, хто лише хоче зануритися в світ бігу і загалом здорового способу життя, радимо починати це робити правильно і без травм. Такі тренування проходять кожного вівторка та четверга о 19.00».

Нагадаємо, у Тернополі продовжує роботу біговий клуб команди «Рандей». Тренування проходять також поблизу причалу Тернопільського ставу. Щосуботи місцеві бігуни долають п’ять кілометрів навколо водойми, незважаючи на погодні умови. Долучитися до команди спортсменів й аматорів можуть всі охочі жителі міста, незалежно від віку чи статті.

Софія Романська