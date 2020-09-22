Тіло мертвої сусідки вранці, 22 вересня, близько 11:30 виявила тернополянка. Вона одразу зателефонувала на лінію “102”.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Зайшовши у квартиру, правоохоронці знайшли жінку, 1967 року народження, зі слідами насильницької смерті. У потерпілої експерт виявив травми голови та шиї.

За словами начальника ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола, загибла працювала заступником директора в одній із шкіл обласного центру. Вона вранці не вийшла на роботу, не відповідала на дзвінки. Перевірити чи все гаразд попросили сусідку.

На місці злочину працюють оперативники, опитують свідків, встановлюють обставини смерті та причетних до цього людей.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 115 частина 1 ККУ.