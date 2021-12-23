Виїзні мобільні бригади працюють у Тернопільській громаді.

Про це повідомив начальник міського відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак. Вони можуть щеплювати трудові колективи, не відриваючи їх від виробництва.

Наразі у Тернопільській громаді вакциновано першою дозою близько половини мешканців. Двома дозами щепилося 35% містян.

«У більшості регіонів України вакцинувалися першою дозою близько 40%, якщо говорити про місто Тернопіль, то тут першою дозою провакциновано 50% жителів, двома дозами провакциновано 34% мешканців громади. Загалом від початку вакцинальної кампанії проведено понад двісті тисяч щеплень, в середньому за добу наші мобільні бригади, наші пункти проводять близько півтори тисячі щеплень. Є можливість скористатися вакцинацією у шести пунктах щеплення, які знаходяться у різних точках, на різних територіях нашого міста. Всі вони працюють з 9.00 до 20.00. Ви маєте можливість вакцинуватися у будь який зручний для вас час. Працюють мобільні виїзні бригади. Якщо є колективи, які хочуть провести щеплення на своїй території, не відриваючи людей від виробництва, ви маєте можливість зробити щеплення, попередньо узгодивши час, дату та місце проведення вакцинації», – зазначив Василь Даньчак.

Минулої доби на Тернопільщині було зроблено понад три тисячі щеплень. За словами директорки департаменту охорони здоров’я області Ольги Ярмоленко, загалом із початку вакцинальної кампанії на Тернопільщині уже щеплено 638 429 осіб.