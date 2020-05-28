Південноамериканську томатну міль виявили фітосанітари у помідорах на митному посту «Тернопіль».

Про це повідомила речниця Держпродспоживслужби в області Наталія Гресько. Заражений вантаж прибув з Туреччини.

Південноамериканська томатна міль належить до небезпечних карантинних шкідників.Вона також може пошкоджувати баклажани та картоплю. Відтак рослини погано розвиваються, спостерігається зупинка зростання, плоди заражаються грибковим захворюванням, які призводять до гниття. Втрати урожаю можуть досягти 50-100%.

«До заражених помідорів, які прибули з Туреччини, будуть вжиті фітосанітарні заходи. Це вантаж загальною вагою 450 кг. Зараженість виявили державні інспектори відділу фітосанітарних заходів при проведенні контролю імпортних вантажів», – повідомила Наталія Гресько.

Фітосанітари наголошують: гусениці шкідника можуть живитись на всіх частинах рослин томатів і пошкоджувати їх на всіх стадіях зростання. Боротьба з томатною міллю складна. Відтак важливо не допускати завезення цих організмів з інших країн.

Софія Романська