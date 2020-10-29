У Тернополі в туалеті помер колишній кандидат у депутати

Шокуюча подія трапилася у Тернополі сьогодні, 29 жовтня. У будівлі, що знаходиться якраз навпроти “Тернопільводоканалу”, чоловік зайшов до туалету і помер прямо там.

Як повідомили редакцію сайту 0352.ua очевидці події, для того аби відімкнути приміщення, довелося викликати на допомогу МНСників, котрі, проникнувши до туалету, виявили чоловіка вже мертвим.

За попередньою інформацією, покійний був кандидатом у депутати, 59-річним уродженцем

Вишнівця. У Центрі екстреної медичної допомоги підтверджують факт смерті чоловіка. Випадок стався на вулиці Медовій близько 16:00 години. Слідів насилля на тілі не виявили.

Обставини трагедії з’ясовуються. Очікується офіційний коментар поліції.