У Тернополі в люту негоду маму з возиком не пустили в тролейбус і автобус

Під час зимової негоди молоду маму разом з двома дітьми не пустили в тролейбус та в автобус.

Кондуктори та водії жінці наголосили, що не пускають до салону з дитячими візочками. Жінка майже годину чекала необхідний громадський транспорт, щоб все-таки доїхати з дітьми додому, повідомляє Галас.

Про це інцидент написала Ольга Гордієнко в Фейсбук-спільності “Мама на дорозі”. Жінка розповідає, що у неї двоє дітей. Старшому сину 8 років і він навчається в школі. Також є й молодша дитина. Жінка обурюється, що зранку довелося йти з візочком по проїжджій частині, адже тротуари були не прогорнуті. А у вечері на неї чекав ще більш несподіваний “сюрприз”.

Забиравши сина зі школи Ольга хотіла доїхати з двома дітьми додому. Проте у тролейбус № 9 та в автобусі № 35 їй відмовили, аргументуючи тим, що вона з коляскою.

“Нас не пускали в тролейбус 9 та 35 автобус. Це жах… На зупинці “Лікарня швидкої допомоги” мене з немовлям та сином 8 років кондуктори не пускали в транспорт. При чому (автобус і тролейбус) не були повністю заповнені пасажирами. Тролейбус не встигла сфотографувати. А фото автобусу зробила. Принципово наголошували, що не пускають з візками… Від коли???? Я забирала сина зі школи. Мало того, що йшла зранку по проїзній частині то ввечері таке… Слів не маю”, — висловила своє роздратування Ольга.

У коментарях до допису тернополянки розповідають схожі історії. Виявляється, у Тернополі таке відбувається систематично.

“Мене також з візочком не пускали в тролейбус, не хочуть навіть нічого слухати їм байдуже”, – пише Anya Buchma.

“А сьогодні інакше було, їхала 16-кою на Київську і на зупинці напроти Універсаму водій за швидко закрив двері і мужчина не зміг зайти і при тому пасажир послизнувся і ненароком рукою стукнув по склі дверей. Водій відкрив двері, і дуже почав до пасажира кричати, як псіх, для чого він стукає, що хочеш скло розбити, чоловік почав вибачатися, що не винен каже, що послизнувся, а водій я чого маю тебе забирати там через 3 хвилини друга маршутка буде, водій почав лаятися нецензурною лексикою до тих людей, що захистилися за чоловіка.В мене питання для чого такі неадеквати мають працювати? Водій же не дрова везе, а людей і дітей”, – розповідає Yulia Doroshenko.