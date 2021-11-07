У п’ятницю після обіду у Тернополі на вулиці Степана Бандери, біля “Авалону” трапилася серйозна ДТП.

У ній, за попередніми даними, постраждали двоє людей – водійка сірого авто та водій Mercedes Vito. Водійка сірого авто отримала численні травми. Вона знаходиться у тяжкому стані в реанімації однієї із тернопільських лікарень, пише “Терміново“.

У Mercedes Vito їхав заслужений тренер України з біатлону, український лижник та біатлоніст Ігор Мирославович Починок. Він отримав численні садна обличчя та голови. Його стан задовільний. Про це редакції “Терміново” стало відомо з власних джерел.