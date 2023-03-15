У Тернополі в ДТП потрапила маршрутка з пасажирами. ФОТО

Патрульні по гарячих слідах розшукали правопорушника.

Учора на спецлінію 102 надійшло повідомлення про ДТП без травмованих на проспекті Злуки. Зі слів водія маршрутного таксі, водій автомобіля Hyundai, пошкодивши транспортний засіб, який перевозив пасажирів, поїхав з місця події у невідомому напрямку.

Інспектори негайно прибули на місце події, з’ясували обставини ДТП та розпочали пошуки винуватця.

Поліцейські роти ТОР швидко встановили та розшукали ймовірного винуватця ДТП на вулиці Спортивній. Чоловік саме виходив з автівки, яка мала характерні пошкодження та залишки лакофарбового покриття жовтого кольору.

Патрульні склали на чоловіка протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.

“Не намагайтесь уникнути відповідальності за вчинене правопорушення. Якщо ви вчинили автопригоду, залишайтесь на місці події та викличте поліцію”, – наголошують патрульні.

За залишення місця скоєння автопригоди передбачена відповідальність за ст. 122-4 КУпАП, яка передбачає штраф у розмірі 3400 грн, також суд може позбавити водія права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років, або присудити таким водіям адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.