У фойє Будинку праці в м. Тернополі відбувся ІІ Регіональний кар’єрний форум «Профорієнтація – 2019» – «Архітектор кар’єри», організований Тернопільським міськрайонним центром зайнятості спільно з місцевими органами влади, закладами освіти, роботодавцями та Тернопільським ОЦЗ.

Це був унікальний шанс усім бажаючим побувати на ІТ-локації, де студенти та викладачі 5-ти закладів вищої освіти на діючих макетах проводили презентації сучасних напрямків енергозбереження, ефективного використання природніх ресурсів та робототехніки. Учасники заходу побачили в дії «розумний дім», навчилися керувати дронами, різноманітними машинами і механізмами, квадрокоптером, попрацювали на 3D-принтері, дізналися як і де працюють роботи та ін.

Юнаки та дівчата, шукачі роботи ознайомилися із професіями майбутнього, пов’язаними з ІТ-технологіями, можливостями їх розвитку, про відповідні фахові знання та уміння, які застосовуються в різних видах трудової діяльності.

Шукачі роботи побували на безкоштовних тренінгах, де навчалися вигідно позиціонувати себе, долати перешкоди, що заважають ефективному самовизначенню, використовувати внутрішні ресурси для особистісного зростання.

Старшокласників зацікавили: інтелектуальна гра Брейн-ринг, майстер-клас з ораторського мистецтва та зустрічі із жінками в чоловічих професіях (операторка телебачання, курсантки військового закладу освіти, програмістка) та чоловіком – майстром педикюру.

Для психологів закладів освіти ОТГ відбувся тренінг «Розвиток емоційного інтелекту молоді», де вони вчилися аналізувати емоції та утилізувати негативи, формувати позитивне мислення.

Роботодавці на панельній дискусії вели мову про можливості підготовки кадрів на своїх підприємствах.

Під час ділової зустрічі представники закладів освіти та служби зайнятості зупинились на питаннях здобуття нових професій, у т.ч. дуальної освіти, обговорили можливості підготовки за безкоштовними ваучерами на навчання, підвищення кваліфікації за професійними компетентностями на вимоги сучасного ринку праці, взаємодії служби зайнятості та освітян.

Зустрічі з кар’єрними консультантами, бізнес-тренерами та психологами, консультації, комп’ютерне тестування на виявлення нахилів та здібностей, ділові ігри з проходженням реальних співбесід – все це було на Форумі.

А ще – виставка творчих робіт талановитих переможців обласного конкурсу «Профорієнтаційний АРТ-БУК – 2019», які нестандартно бачать світ професій. Такого польоту креативності ми ще не бачили! Колажі, фото, декупаж, аплікації, 3D-об’єкти, інтерактивні книги та куби, виконані з фетру, паперу, фанери з рухомими деталями та цікавими завданнями. Загалом на заході побували більше двох сотень школярів та їх батьків, освітян, шукачів роботи – усіх, кого цікавить щось нове, хто не визначився із професією чи навчальним закладом, хто любить рух і розвиток!