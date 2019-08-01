Повідомлення про крадіжку гаманця в одному з приміських автобусів, надійшло 28 липня близько 18 години.

Заявниця повідомила, що їдучи в маршрутному транспортному засобі, невідома особа викрала в неї гаманець, в якому знаходилося близько 3500 грн, а ймовірний крадій перебуває досі там. Також жінка відразу вказала на особу, яку вона підозрює.

Згідно ст. 34 ЗУ “Про Національну поліцію” інспектори провели поверхневу перевірку. У 40-річного громадянина виявили банківські картки заявниці, які були сховані у коробки з-під лампочок. Окрім того, поруч з чоловіком знаходилася жінка, в гаманці якої були кошти в купюрах та кількості, які зазначила заявниця.

Для встановлення усіх обставин справи патрульні викликали слідчо-оперативну групу.