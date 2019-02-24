У Тернополі в аптеці помер чоловік

Про це повідомляють Тернополяни.

Що стало причиною смерті наразі невідомо. Це покаже судово-медична експертиза, на яку направили тіло.

Відомо лише, що померлий — 45-річний тернополянин, який мешкав неподалік. Ймовірно, чоловіку стало раптово погано і він хотів попросити про медичну допомогу. Врятувати бідолашного не вдалося.