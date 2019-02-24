У Тернополі в аптеці помер чоловік

24/02/2019 0
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У Тернополі в аптеці «Здорова родина» помер чоловік. Інцидент трапився вчора, 22 лютого, в обідню пору на вул. Київська, 18.

Про це повідомляють Тернополяни.

Що стало причиною смерті наразі невідомо. Це покаже судово-медична експертиза, на яку направили тіло.

Відомо лише, що померлий — 45-річний тернополянин, який мешкав неподалік. Ймовірно, чоловіку стало раптово погано і він хотів попросити про медичну допомогу. Врятувати бідолашного не вдалося.

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