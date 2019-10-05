Нагадаємо, через похолодання з сьомого жовтня у Тернополі увімкнуть опалення у дошкільних навчальних закладах і лікарнях. У домівки тернополян тепло поки не постачатимуть, адже після похолодання синоптики обіцяють повернення теплої погоди.

Розпочати опалювальний період в обласному центрі готові, – запевнив директор «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак. Втім, необхідності подавати тепло на весь житловий фонд наразі немає. Оскільки нинішні температурні показники цього не вимагають.

«З 7 жовтня буде подаватися тепло у дошкільних навчальних закладах та закладах охорони здоров’я Тернополя. Таке рішення було прийнято на виконавчому комітеті. Загальноосвітні заклади поки що не опалюватимуться, оскільки там тривають канікули. Ми технічно готові подавати тепло. Втім, надалі метеорологи передають знову потепління. Проте, якщо температурні показники знизяться і буде прийнято рішення про опалення житлового фонду, ми будемо подавати тепло».

Додамо, зазвичай, опалювальний період розпочинається, коли середньодобова температура повітря опускається нижче восьми градусів тепла, і такі погодні умови зберігаються протягом трьох днів.

Софія Романська