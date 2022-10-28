Половину вуличного освітлення відновили Тернополі та області. Таке рішення прийняли на засіданні ради оборони області через високу аварійність вечірньої пори у населених пунктах, які не освітлюються.

Вуличне освітлення працюватиме до 21.00. Це дозволить жителям краю безпечніше добиратися додому увечері. Втім, у разі відсутності електропостачання, вуличного освітлення не буде.

«До 21.00 50% вуличного освітлення ми рекомендуємо вмикати для того, щоб люди мали можливість у темну пору дня повернутися з роботи до домівок, а також щоб всі водії автотранспортних засобів мали змогу безпечно пересуватися по дорогах. Можливо це погіршить нашу енергетичну ситуацію, тому треба бути готовим, що ми жертвуємо чимось. Якщо ми включаємо вуличне освітлення, можливо буде відключено більше населених пунктів у той чи інший час», – зазначив на брифінгу Володимир Труш.

Водіїв і пішоходів закликали бути особливо уважними у темну пору доби. Пішоходам необхідно мати на верхньому одязі світловідбивні елементи, користуватись ліхтариками або телефоном.