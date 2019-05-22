У військовій частині Тернопільських артилеристів відбулися урочистості з нагоди виведення підрозділів з зони проведення операції Об’єднаних сил.

Понад пів року військовослужбовці виконували завдання на Сході нашої держави, повернулися успішно, без втрат особового складу і техніки.

На заходи запрошені представники оперативного командування «ЗАХІД», обласної та місцевої влади, духовенства, інших військових підрозділів та з’єднань. Урочиста частина традиційно розпочалася з виносу бойового прапора, виконання державного гімну України та привітання гостей. Загиблих героїв бригади від початку формування вшанували спільною молитвою хвилиною мовчання. Під час виступів відбулося нагородження бійців відзнаками та медалями, грамотами та подяками різних рівнів, серед яких відзнаки Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, начальника Генерального штабу ЗСУ, Сухопутних військ ЗСУ, командувача військ оперативного командування “ЗАХІД”, командира 44-ї окремої артилерійської бригади, Тернопільської обласної державної адміністрації, Тернопільської обласної ради, Тернопільської міської ради, а також медалями від Православної Церкви України. Артисти палацу культури «Березіль» подарували для бійців святковий концерт, у затишній атмосфері урочистості набули родинного свята.

Прес-офіцер Юрій Кульпа