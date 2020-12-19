18 грудня, напередодні Дня святого Миколая, у Тернополі на Театральному майдані урочисто засвітили святкові вогні головної ялинки міста та освятили Різдвяну шопку.

Відчути справжній дух Різдва Христового допомогли жителям міста і тернопільські пластуни, котрі передали міському голові Сергію Надалу Вифлеємський вогонь миру, що символізує тепло, мир, злагоду і сподівання.

«Традиційно щороку у переддень Святого Миколая Чудотворця ми запалюємо вогні нашої головної красуні міста, яка немовби сповіщає нас, що незабаром розпочнеться період Новорічно-Різдвяних свят, сповнений добром, теплом і радістю. Цей рік був особливим і складним, і, на жаль, такими будуть і новорічні святкування. Через епідемію коронавірусу ми не зможемо робити гучні масові гуляння, які зазвичай проходять у цей час, – зауважив Сергій Надал. – Проте жоден вірус і жодна епідемія не здолає у нас дух українського Різдва. Тому що він – у наших душах і в наших серцях, у наших сім’ях і в родинах, у колядках і в піснях, у посмішках дітей, котрі вранці радісно знаходять подарунки від Миколая Чудотворця, і котрі шукають гостинці під ялинкою на Новий Рік. Тому Тернопіль буде святкувати Різдво Христове і Новий рік і робитиме це по-українськи. А в цей радісний день бажаю, щоб Святий Миколай приніс кожному з нас здоров’я, благополуччя і родинний затишок, а в кожну українську домівку – щастя, добробут і мир!».

Міський голова також подякував медичним працівникам за нелегку щоденну працю, військовослужбовцям – за можливість зустрічати Новий рік і Різдво Христове у мирі та спокої, волонтерам – за допомогу лікарям, воїнам і людям з особливими потребами, а також усім небайдужим тернополянам за підтримку осіб з малозабезпечених і багатодітних родин та за дух Різдва у їхніх домівках.