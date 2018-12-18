У Тернополі урочисто запалили головну ялинку. ФОТО

18/12/2018 Розмір тексту:

Сьогодні о 18.30 в Тернополі урочисто засяяла новорічна ялинка. Взяв участь у запаленні зеленої красуні Президент України Петро Порошенко.

Тернопільські пластуни передали Вифлиємський вогонь Президенту України. Петро Порошенко привітав тернополян і гостей міста з Новорічно-Різдвяними святами, побажав миру і добра у кожній домівці, а також наголосив на важливості створення в Україні єдиної помісної православної церкви.

«15-го грудня Україна отримала до свята Миколая великий подарунок, якого прагнула у всі роки своєї незалежності. 15-го грудня народилася автокефальна помісна Православна церква України, незалежна церква. Це, безумовно, новий етап для нашої держави. Тож вітаю усіх нас, бажаю насамперед миру у кожній оселі та в Україні», – наголосив Петро Порошенко на Театральному майдані Тернополя під час запалення ялинки.

Привітали жителів обласного центру і голова облдержадміністрації Степан Барна та міський голова Тернополя Сергій Надал. Після вітальних слів на Театральному майдані міста розпочалася концертна програма.

Додамо, головна ялинка Тернополя прикрашена іграшками і 3D-ілюмінaцією, висота зеленої красуні сягає більше 18-ти метрів. Сяятиме вона у Тернополі майже до кінця січня. Відтак Новорічний період-2019 в обласному центрі офіційно вважається відкритим.

Софія Романська