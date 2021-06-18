День Батька відсвяткували у Тернополі. На літній естраді у парку імені Тараса Шевченка організували урочистості, а також програму відпочинку для сімей.

Тернополянин Іван Бойчук прийшов на свято разом із двома синами. Чоловік переконаний, що ролі батька в суспільстві приділяють недостатньо уваги. «Більше вшановують матерів. Це важливо, але на питаннях батьківства теж потрібно наголошувати увагу. Бо є проблеми і щодо відповідальності, і участі самих татів у вихованні дітей. Важливо, щоб обоє батьків були активними і виконували свої обов’язки».

Урочистості приурочили до Всесвітнього Дня Батька. Таку подію у Тернополі організували вперше. «Це не просто свято – це можливість щороку оновити усвідомлення і розуміння як для чоловіків, жінок і дітей важливості Батька і батьківства в Українській родині, це повага і пошана, та це ще і відповідальність членів родини до Батька. Серед завдань – піднести значення і розуміння у суспільстві ролі, авторитету Батька, як голови родини; важливість ролі Батька, відкрити розуміння і важливість значення того, що говорить Писання, Слово Боже, Отець Небесний про своє творіння чоловіка, як Батька; не тільки про права, але і про обов’язки, як голову родини, як чоловіка і громадянина України».

У святкуванні брали участь творчі музичні колективи, а також сольні виконавці з Тернополя та області.