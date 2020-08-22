З нагоди відзначення Дня Державного Прапора України 23 серпня в центральній частині Тернополя пройдуть урочистості.

Через карантин у місті обмежено масові заходи, а на ті, що відбудуться, просимо тернополян і гостей міста приходити у захисних масках та дотримуватися соціальної дистанції.

Розпочнуться святкування о 09:00 год на Театральному майдані з церемонії урочистого підняття національного знамена, після чого відбудеться покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків: Незалежності України, Небесній Сотні, Ярославу Стецьку, В’ячеславу Чорноволу, Тарасові Шевченку та Степанові Бандері.

А уже о 13:00 год. в Українському домі відзначатимемо 30-річчя першого демократичного скликання Тернопільської міської ради «На вістрі боротьби за Незалежну Україну». Впродовж дня у «Перемозі» також діятиме виставка «Воїни. Історія українського війська».

Ознайомитися із іншими заходами можна за посиланням.