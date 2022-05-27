У Тернополі у власному будинку трагічно загинув чоловік

У Тернополі пожежа знову забрала життя людини.

27 травня о 08:40 на номер Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу приватного одноповерхового житлового будинку в м. Тернопіль на вул. Мирна (м-н Пронятин).

На місце пожежі направлено черговий караул 2-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС. На жаль, на місці події вогнеборці виявили власника будинку без ознак життя.

Внаслідок пожежі знищено меблі та речі домашнього вжитку в кімнаті будинку на площі 17 м кв. Під час гасіння врятовано житловий будинок.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.