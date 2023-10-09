У Тернополі у власній квартирі виявили мертвим чоловіка

Минулих вихідних підрозділи оперативно-рятувальної служби Тернопільщини тричі надавали допомогу іншим службам.

Так, 7 жовтня рятувальникам довелося відкривати вхідні двері квартири у Тернополі на вулиці Іванни Блажкевич. У помешканні виявили тіло власника квартири (ймовірна причина смерті – біологічна).

Цього ж дня на вулиці Київській, 3а рятувальники деблокували проїжджу частину дороги, на яку впало дерево, перекривши виїзд машин з підстанції екстреної медичної допомоги.

8 жовтня черговий караул ДСНС відчиняв двері квартири у Скалі-Подільській. У помешканні виявили власницю, громадянку 1949 року народження, яка потребувала медичної допомоги та не могла самостійно відчинити дверей. Жінку передали працівникам екстреної медичної допомоги.