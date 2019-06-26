27 червня з 17.00 год. до 22.00 години суб’єктам господарювання міста (крім закладів ресторанного господарства) буде заборонено продавати пиво, алкогольні і слабоалкогольні напої та вина столові.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Рішення прийняте з метою дотримання громадського порядку під час проведення 27 червня у Тернополі свята «Випускник – 2019».

Дотримання вимог чинного законодавства та рішення міської ради забезпечуватиме управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради, а також Тернопільськийвідділ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.