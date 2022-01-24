Чемпіонат України з боксу серед чоловіків та жінок до 22 років відбудеться у Тернополі. Триватиме спортивний захід тиждень – із 24 до 30 січня.

– Цей турнір стане першою великою подією для українського боксу у 2022 році, – повідомляють у Федерації боксу України. – Національна першість у Тернополі стане відбірковим етапом у формуванні збірної України до 22 років. На неї з’їдуться найкращі та найперспективніші молоді боксери. За результатами змагань, кращі спортсмени представлятимуть нашу державу на Чемпіонаті Європи, який відбудеться у середині березня у Хорватії.

Змагання відбуватимуться на двох рингах у ТРЦ «Подоляни». Вже 23 січня до Тернополя прибудуть команди боксерів з різних регіонів України. Цього ж дня відбудеться процедура жеребкування. Урочиста церемонія відкриття та бої попередньої стадії розпочнуться 24 січня. Фінали чемпіонату України відбудуться 30 січня.

У Федерації боксу України зазначають, що за всіма поєдинками замагань можна буде спостерігати онлайн. Відеотрансляції будуть доступні на офіційному каналі Федерації у YouTube та на офіційній сторінці у Facebook. Також бої транслюватимуть на телеканалі «Xsport».